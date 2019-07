Acidente com camião corta saída da Via Norte para o Carvalhido

R.P. Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um camião, ocorrido na madrugada desta terça-feira, está a cortar a saída da Via Norte para o Carvalhido, no Porto. Motorista do pesado sofreu ferimentos de alguma gravidade.

Um camião tombou, cerca das 2.35 horas desta terça-feira, na saída da Via Norte para o Carvalhido, provocando ferimentos de alguma gravidade no motorista, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Cerca de sete horas depois a saída está ainda cortada, provocando grandes constrangimentos de trânsito na Via Norte (EN14), no sentido Maia-Porto, com as filas a ultrapassarem a Unicer.

A PSP está no local.