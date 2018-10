Resolvido acidente com camião e carro na VCI

AC Hoje às 08:25, atualizado às 08:47 Facebook

Já foi resolvido o acidente entre um camião e um ligeiro que ocorreu esta quinta-feira de manhã junto ao nó da Boavista, na VCI, e causou grandes constrangimentos a quem entra no Porto pela Ponte da Arrábida.

O acidente ocorreu no sentido Arrábida-Freixo, junto ao nó da Boavista. O camião e o ligeiro, que estavam parados na via central, foram já removidos.

O trânsito, intenso, está já a circular, ainda com alguns constrangimentos. No sentido oposto, a circulação faz-se com normalidade para a hora.

Enquanto as viaturas estiveram paradas no meio da via, o trânsito estendeu-se pela A1. A fila chegou à A44, em Valadares, e afetou também a A29.