JN 31 Maio 2018 às 14:59 Facebook

Twitter

Uma colisão entre um carro dos Bombeiros Sapadores do Porto e um veículo ligeiro fez três feridos ligeiros, na manhã desta quinta-feira, na zona de Monte dos Burgos.

O acidente aconteceu por volta das 11 horas, na rua de Santa Luzia, Monte dos Burgos (Porto).

Segundo o que o JN conseguiu apurar junto dos Bombeiros Sapadores do Porto, os três feridos foram dois bombeiros e uma mulher que seguia no automóvel, socorridos no local e transportados, depois, para o Hospital de S. João.