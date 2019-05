Augusto Correia Hoje às 13:04, atualizado às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente que envolveu duas motas e um carro causou um morto e um ferido ligeiro, este domingo, na VCI, no Porto. Via cortada no sentido Sul-Norte.

A VCI está cortada, no sentido Sul-Norte, junto ao nó das Antas, perto da saída para a Areosa, no Porto, devido a um acidente que causou uma vítima mortal, este domingo, ao início da tarde.

"Tratou-se de um choque entre dois motociclos e um ligeiro de passageiros, daí resultando uma vítima mortal e um ferido ligeiro", disse ao JN uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto (CDOS).

Segundo fonte da PSP, um dos motociclos ter-se-á despistado e embatido no pilar que suporta o viaduto, provocando, depois a queda do outro motociclo. Confirmou que há também uma viatura ligeira envolvida no sinistro, cujas causas estão a ser apuradas pela equipa de Investigação de Acidente da Polícia de Segurança Pública.

O ferido, ligeiro, foi transportado para o Hospital de São João.

O trânsito está a ser desviado para o Mercado Abastecedor, disse fonte da PSP, e, em alguns casos, para a saída da Areosa, uma vez que o acidente ocorreu uns metros à frente desta saída, à entrada para o nó das Antas.

O acidente, registado às 12.25 horas, mobiliza 19 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre Sapadores do Porto, Bombeiros Voluntários da Areosa, PSP.