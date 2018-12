Hoje às 21:26 Facebook

Um acidente está a condicionar a circulação na VCI, no Porto, esta sexta-feira à noite.

O despiste deu-se no sentido Arrábida-Freixo, junto ao Estádio do Dragão, e a circulação está a ser feita apenas por uma via.

Polícia, bombeiros e INEM estão no local. Não há feridos a registar.