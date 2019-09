JN Hoje às 17:29 Facebook

Um acidente na Rua da Alegria está a condicionar o trânsito do centro da cidade do Porto. Há registo de um ferido leve que está a ser assistido no local.

O alerta foi dado por volta das 16.20 horas. O trânsito já esteve totalmente cortado, mas uma das vias já foi reaberta e a circulação faz-se para já de forma alternada.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e meios do INEM.