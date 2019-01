Quatro feridos em acidente no centro do Porto

Marisa Silva e Filipa Vieira Hoje às 14:36 Facebook

Um acidente entre um carro e uma mota, seguido de atropelamento, provocou esta segunda-feira quatro feridos ligeiros, no centro do Porto.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Alexandre Braga e Fernandes Tomás. O motociclista despistou-se e embateu contra o carro, tendo colhido três peões no passeio.

O motociclista, na casa dos 50 anos, ficou ferido sem gravidade e o condutor do carro, de 23 anos, não teve quaisquer ferimentos. As três pessoas que foram colhidas no passeio ficaram feridas também sem gravidade. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto.

Ao que o JN conseguiu apurar junto da PSP, o acidente ocorreu por volta das 14.15 horas. Foram mobilizados para o local uma VMER do Hospital de Santo António, três ambulâncias do INEM, os Sapadores do Porto e a PSP.