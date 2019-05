Acidente junto à Ponte do Freixo faz cinco feridos e condiciona trânsito

Marisa Silva Hoje às 10:51 Facebook

Um acidente com três viaturas na VCI, junto à Ponte do Freixo, no sentido Arrábida - Freixo, no Porto, provocou ferimentos a cinco pessoas e congestionou o trânsito naquele sentido.

De acordo com os Sapadores do Porto, os feridos sofreram ferimentos ligeiros. Três vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João e uma para o Hospital de Santo António, sendo que um dos feridos recusou tratamento hospitalar.

O alerta foi dado às 10.30 horas e, a prestar socorro, estiveram os Sapadores do Porto e o INEM.