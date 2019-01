Administração do Hospital de São João renuncia ao mandato

Miguel Amorim Hoje às 20:42 Facebook

A administração do Hospital de São João, no Porto, anunciou, esta quarta-feira, através de comunicado, que renunciou ao mandato.

"O mandato do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João terminou a 31 de dezembro de 2018", é dito no comunicado.

"Em consequência, o Conselho de Administração apresentou a renúncia de modo a facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível", segundo é explicado.

"Foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia", pode ler-se no fim do comunicado.

O Ministério da Saúde confirmou o pedido. "O Ministério da Saúde teve conhecimento do pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro. É um mecanismo que está previsto na Lei", oficializou.

"O Ministério da Saúde tem dialogado com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar em causa no âmbito da resolução do processo da ala pediátrica, reconhecendo o empenho do presidente em criar condições para a transferência dos doentes pediátricos para as instalações do hospital", é acrescentado.