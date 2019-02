Afastada construção na zona da Selminho em definitivo

Carla Soares Hoje às 14:29 Facebook

Proteção da Arrábida define espaço verde e prevê que novas edificações na área urbana não excedam altura das atuais.

A Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida foi, segunda-feira, finalmente publicada em "Diário da República" e afasta, com caráter definitivo, construções nos terrenos adquiridos pela Selminho, que o tribunal considerou neste ano serem municipais. O facto de terem passado quase seis anos sobre a classificação da ponte como monumento nacional motivou críticas da Oposição à Câmara do Porto que, por sua vez, defendeu, ao JN, que "a constituição de zonas de proteção é um assunto da exclusividade do Governo".

O Bloco de Esquerda foi o primeiro a reagir, com o deputado municipal Pedro Lourenço a destacar ao JN que, independentemente de qualquer futura alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), "deixa definitivamente de ser possível construir nos terrenos da Selminho", já que não foi ali delimitada uma área urbana. "Ao contrário do que a Câmara tem dito, qualquer ZEP se sobrepõe nos termos da lei ao PDM", insistiu. E "talvez por isso tudo tivesse feito para garantir a inscrição na ZEP de área urbana nos terrenos da Selminho". Uma acusação que a Autarquia não comenta.