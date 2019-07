Águia contratada para afastar pombos em esplanada no Porto

Célia Soares Hoje às 12:48 Facebook

Ave de rapina junto ao McDonald's dos Aliados, no centro do Porto, ajuda a manter outros pássaros longe da esplanada e dos clientes.

Quem passa pela Avenida dos Aliados, no Porto, dificilmente fica indiferente à presença de uma águia junto à esplanada do McDonald"s. Em pleno centro da cidade, durante o dia, a ave afasta os pombos das mesas e da entrada da loja. E a verdade é que, assim que se apercebem da presença da águia, os pombos levantam voo.

Ao que o JN conseguiu apurar, trata-se de uma parceria entre a empresa Animal Experience e o McDonald's, que está no terreno há cerca de meio ano. Nenhuma das partes quis comentar esta situação específica. Ainda assim, Paulo Almeida, sócio-gerente da Animal Experience, explicou que as aves de rapina são utilizadas para o controlo de pragas. Uma solução "ecologicamente eficaz", que permite, "de forma natural, prestar um serviço de saúde pública, afastando os pombos e as gaivotas das pessoas e evitando a propagação de doenças".

