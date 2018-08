Ainda faltam os pregões mas há enchente no novo Bolhão

CÉLIA SOARES 12 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Já passaram "mais de 100 mil pessoas" pelo mercado temporário do Bolhão.

Falta o sol. Falta o vento. E também não se ouvem os pregões que tanto caracterizam o mercado do Bolhão. Mas "está tudo muito bonito" e o balanço da primeira semana do mercado temporário do Bolhão (inaugurado dia 2) é bastante positivo. Por lá, já passaram, segundo a Câmara do Porto, "mais de 100 mil" pessoas, uma média que ultrapassa as dez mil por dia.

