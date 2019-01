Al Gore no Porto para discutir alterações climáticas na indústria do vinho

Hoje às 14:08 Facebook

Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América, será o orador principal da segunda edição da conferência internacional Climate Change Leadership, a 5 e 7 de março, no Centro de Conferências de Alfândega e no Coliseu Ageas, no Porto.

O tema da edição deste ano é "soluções para a indústria do vinho", com o objetivo de juntar todos os setores da área para garantir um futuro seguro e sustentável, ao compreender melhor o papel humano nas alterações climáticas e reduzindo o impacto coletivo.

Esta segunda edição encerra a conferência, depois de uma primeira reunião em Julho, em que o orador principal foi o ex-presidente dos EUA Barack Obama. São vários os especialistas e ativistas ligados à sensibilização para as alterações climáticas, tais como: Afroz Shah, campeão internacional do maior projeto de limpeza de praias do mundo; Marco Lambertini, diretor-geral da WWF International; Kaj Török, diretor de sustentabilidade da MAX Burgers. Entre outros oradores de renome, como Miguel Torres, Cristina Mariani May, Gérard Bertrand, Kathie Jackson, Margareth Henriquez, Roger Boulton, António Amorim, Greg Jones, José Vouillamoz, Álvaro Gonzalez, Heinrich Schloms, Jaume Gramona, Joël Rochard, Jamie Goode e Linda Johnson-Bell.

Estes oradores vão partilhar as suas pesquisas, apresentar as estratégias que estão a implementar e as soluções práticas de curto e longo prazo para mitigar os impactos de um clima em mudança.

O evento também contará com uma área de exposição no Centro de Conferências de Alfândega, onde patrocinadores e expositores vão expor os seus produtos e serviços, assim como as suas iniciativas para mitigar e adaptar às alterações climáticas.