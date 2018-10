Al Gore no Porto para discutir as alterações climáticas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:00 Facebook

Depois de Barack Obama será a vez de Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América, marcar presença na conferência internacional Climate Change Leadership, cuja segunda edição está marcada para 5 e 7 de marco do próximo ano, no Centro de Conferências de Alfândega e no Coliseu Ageas, ambos no Porto.

O também Prémio Nobel terá a companhia de vários oradores internacionais, numa iniciativa promovida pela Taylor's e pela Associação Comercial do Porto e que tem como principal intuito debater os desafios que as alterações climáticas representam para a indústria mundial do vinho.

Partilhar para mitigar as alterações climáticas

Obama passou pela cidade Invicta em julho para abordar questões relacionadas com as alterações climáticas e ainda para criticar a posição assumida pelo seu sucessor, Donald Trump, nesta matéria. Em março, será a vez do seu antigo número dois participar na conferência internacional Climate Change Leadership.

No Porto, Al Gore voltará, tal como tem feito desde que abandonou a administração norte-americana, a defender políticas de preservação ambiental e que minimizem os efeitos do aquecimento global, indo dessa forma ao encontro do tema do evento.

"O objetivo da conferência Climate Change Leadership é discutir ideias concretas, partilhar experiências reais e fornecer soluções efetivas, que foram testadas e funcionam independente da escala. Concentrar-se-á em exemplos reais que as empresas estão a implementar para mitigar as alterações climáticas", refere Adrian Bridge, CEO da Taylor's, o principal organizador do evento.

O mesmo responsável lembra que "não há tempo, nem necessidade de reinventar as coisas" e alega que a partilha de experiências é benéfica para todos.

"O Porto Protocol compromete os seus participantes a adotar e promover ações concretas, ainda que pequenas, para ajudar a reduzir o impacto de um clima em mudança. Embora esta importante iniciativa global reconheça que a indústria do vinho está excecionalmente bem posicionada para assumir um papel de liderança na mitigação das alterações climáticas, o Porto Protocol congratula-se com a participação de instituições, empresas e indivíduos de todas as áreas de actividade", acrescenta Adrian Bridge.

Para além de Al Gore, a conferência internacional Climate Change Leadership contará com as participações de Miguel Torres, Gérard Bertrand, Cristina Mariani May, Roger Boulton, António Amorim, o climatologista Greg Jones, José Vouillamoz, Cindy de Vries, Álvaro Gonzalez, Heinrich Schloms, Jaime Gramona, Joël Rochard, Jamie Goode e Linda Johnson-Bell.