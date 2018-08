Alberto Santos é candidato à Distrital do PSD/Porto

Carla Soares 14 Maio 2018 às 19:08 Facebook

Alberto Santos entra na corrida à liderança da Distrital do PSD/Porto com a promessa de inverter "a espiral negativa" nas autárquicas e recuperar a Câmara hoje liderada por Rui Moreira. O ex-autarca de Penafiel é mais um apoiante de Rui Rio a candidatar-se.

O advogado de 51 anos e, até ao início deste ano, vogal do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana, é o segundo apoiante de Rui Rio, novo líder nacional, a anunciar publicamente a sua candidatura, depois de Rui Nunes ter avançado em março.

Bragança Fernandes, líder do PSD/Porto, cujas eleições devem decorrer a 30 de junho ou 7 de julho, apoiou Santana Lopes na corrida à liderança do PSD. Por sua vez, Alberto Santos, atual presidente do Conselho de Jurisdição distrital, recorda que apoiou Rui Rio "de forma muito entusiasta" e informou esta tarde o presidente do PSD da sua decisão de ser candidato.

Promete desenvolver no distrito bandeiras de Rui Rio em que se revê, como novas políticas para inverter a "crescente desconfiança dos cidadãos em relação ao Estado", por exemplo na Saúde e na Justiça.

Porém, nota que a sua candidatura "nasce de um espaço de liberdade individual que existe no PSD" e que será "abrangente e inclusiva". Promete promover "uma renovação e um rejuvenescimento não só a nível das caras" mas também das políticas. E considera ainda fundamental "que o partido se reencontre com a sua base identitária, que é a sua ligação às pessoas, à sociedade civil e aos seus problemas concretos. E que faça emergir uma social-democracia moderna, mais capaz de poder responder aos desafios".

Sobre as batalhas da Distrital, nota que "o foco da sua missão" é "ganhar as autárquicas. "O objetivo é claramente reverter esta espiral negativa que se tem acentuado e ganhar um conjunto de câmaras que permitam afirmar os valores do partido junto das populações", destacou.

Questionado sobre se o seu partido deve reforçar a oposição a Rui Moreira, referiu que "o PSD deve necessariamente ter uma posição de afirmação onde não é governo local". "Se há município onde o PSD aspira com grande vontade e energia poder governar, é o Porto, até porque a experiência governativa do PSD deixou uma marca muito relevante, reconhecida de forma transversal", afirmou o candidato. E recorda, a propósito, que Rio chegou à liderança "muito ancorado no exemplo autárquico que trouxe à cidade".

"O PSD deve encontrar esse caminho e a Distrital estará na primeira linha, na definição de uma estratégia política e no desenho de políticas capazes de convencer os portuenses para entregarem novamente as chaves da governação da cidade" ao partido, afirmou Alberto Santos. Quanto a legislativas, diz não estar preocupado em tratar da "mercearia", instado sobre listas, mas em ter "uma palavra importante na definição de políticas para ajudar o partido a ganhar".

Presidente da Câmara de Penafiel durante 12 anos, sendo hoje o presidente da Assembleia Municipal, liderou a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e é autor de romances históricos e de contos.

Rui Nunes, fundador do Fórum Democracia e Sociedade - Uma Agenda para Portugal, plataforma de reflexão composta por apoiantes de Rui Rio, apresentou no início de março a sua candidatura à liderança da Distrital. Antes disso, António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto próximo de Rui Rio que também dinamizou aquele fórum, tinha aberto a porta a uma eventual candidatura aquando do congresso.