Aleixo: A história do Fundo que nunca cumpriu o que prometeu

José Miguel Gaspar Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Nem há dinheiro, nem há casas: a frase define o trajeto do Fundo Imobiliário privado constituído para salvar o Bairro do Aleixo, no Porto. Recorde aqui a cronologia central de um projeto com mais falhas do que ganhos.

O Fundo Especial de Investimento Imobiliário, designado Invesurb, foi constituído em novembro de 2009, no terceiro e último mandato da presidência de Rui Rio (coligação PSD/CDS-PP), como veículo de solução para o bairro camarário do Aleixo, na zona do Porto ocidental, foz fluvial, com vistas diretas para o rio Douro.

Nessa altura, o Fundo tinha como principal parceiro privado Vítor Raposo, um empresário que foi antigo colega de Rui Rio no Parlamento e teve negócios com Duarte Lima, advogado e antigo líder da bancada PSD na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. Raposo subscreveu então 60% do Fundo, que tinha gestão a cargo da Gesfimo, empresa do universo do ex-BES. A Câmara do Porto detinha, nessa altura, 10% de participação financeira no Fundo.

Os três atos fundamentais

O plano global em que assentava esse veículo financeiro foi pensado em três atos. Primeiro: evacuar todos os moradores e realocá-los em habitação camarária nova ou recuperada; a construção/reconstrução caberia aos acionistas, ficando a Câmara responsável pela logística dos habitantes, através da sua empresa municipal Domus Social. Desde então, já saíram do Aleixo cerca de três centenas de famílias, que foram espalhadas por outros bairros municipais da cidade, mantendo-se hoje no Aleixo 89 agregados familiares, num total de 270 pessoas.

Segundo: demolir as cinco torres e limpar o terreno. Desta operação apenas se cumpriu 40%: foi demolida em 2011 a Torre 5, e em 2013 a Torre 4. Se na primeira houve uma grande convulsão social, acompanhada de manifestações de repúdio e sentimentos públicos de mágoa e tristeza, sobretudo quando os moradores perceberam que o autarca Rui Rio estava a ver toda a operação à distância, de binóculos, num barco no Douro, rodeado pelos acionistas privados, na segunda demolição, dois anos depois, já só houve tristeza e resignação, sem protestos mediáticos. Durante esse período, a Associação de Moradores intentou por duas vezes travar a demolição nos tribunais, com recurso a duas providências cautelares. Mas sem sucesso: a primeira foi rejeitada; a segunda não cumpriu o tempo processual, entrou atrasada, e não teve qualquer resultado. Não há qualquer data anunciada para a demolição das às restantes três torres.

Origem convulsa de um bairro

Inaugurado em 1976 e maioritariamente destinado a habitantes deslocados de habitação municipal degradada no Barredo e na Ribeira, no centro histórico do Porto, o Bairro do Aleixo, com cinco torres de 65 apartamentos com 13 andares, localizado no Porto ocidental da foz fluvial com vistas de rio Douro, teve uma ocupação programada mas irregular: algumas casas da última torre foram "tomadas de assalto" antes sequer de estarem concluídas. Os moradores mais velhos relatam agora que nos primeiros anos o Aleixo era um bairro social normal, de boa convivência social, com espaços públicos salutares, bons equipamentos, mas que, à entrada da década de 80, começou a ser associado ao tráfico e venda de droga.

Essa realidade, e esse estigma, nunca mais desapareceram, mantendo-se hoje o Aleixo no top dos principais pontos de comércio de drogas ilegais da cidade - será, ainda hoje, o mais relevante, acolhendo uma bolsa flutuante de cerca de uma centena de consumidores que deambulam dia e noite pelo bairro; uma minoria chega a mesmo a pernoitar por lá em tendas de campismo.

O terceiro ato da operação Aleixo está ainda muito distante: edificar naquele terreno de cerca de 62 mil metros quadrados um novo empreendimento de apartamentos de luxo para venda; o único projeto conhecido para esse novo condomínio é o divulgado em 2010, da autoria do atelier Barbosa & Guimarães Arquitetos, que prevê a construção de oito blocos de edifícios circundados por um parque público que teria como centro simbólico a reaberta da mina de água do Ouro.

Só 22 casas entregues numa década

Em nove anos, o Fundo sofreu várias convulsões e esteve ameaçado, pelo menos por duas vezes, de extinção devido a falta de liquidez financeira e por se ter abeirado da quota mínima de cinco milhões de euros que é a sua base constituinte - abaixo disso é automaticamente dissolvido.

Desde 2009, o Fundo só entregou 22 casas: 15 na Rua das Musas, já ocupadas pela Câmara, e sete na rua Mouzinho da Silveira, que serão agora também ocupadas.

Segundo os anunciados planos do Fundo, que tem reiteradamente falhado ao longo dos anos, há atualmente obras em curso em três locais. As 29 casas previstas para a Travessa dos Salgueiros terão projeto quase a avançar para a fase de construção". Nas Eirinhas, onde estão previstas 36 casas, o projeto estará lançado, mas a obra ainda não está no terreno. Por último, no Bairro do Leal, onde devem ser disponibilizados 66 apartamentos, o projeto está atrasado.

Sempre à beira da extinção

Os principais movimentos na cronologia do Fundo, desde a génese em 2009, são de incumprimento, nomeadamente em maio de 2012 quando o então autarca Rui Rio foi confrontado em reunião de Câmara, pela oposição de esquerda, com a total falta de entrega de casas à autarquia por parte do Fundo, obrigação contratual que não estava a cumprir. Rio não desmente a informação. Dois meses depois, a Câmara salva o Fundo de extinção e injetam-lhe 2,7 milhões de euros que assentavam em imóveis de que era dona.

No final desse ano de 2012, com o empresário António Oliveira já presente no Fundo como o maior acionista (adquiriu as participações de Vítor Raposo, entretanto desaparecido de cena devido a problemas legais associados a Duarte Lima), a Domus Social revela que já tinham sido desocupadas no Aleixo 167 apartamentos e realojadas 127 famílias. Nesta altura, o Fundo ainda não construiu qualquer casa.

Rui Moreira entra em cena

Em 2013, Rui Moreira vence as eleições como candidato independente apoiado pelo CDS-PP e dez meses depois anuncia uma auditoria ao Fundo. Conclui-se haver várias irregularidades e incumprimentos contratuais.

No início de 2015, novamente à beira da extinção técnica, o Fundo faz saber que a construtora nacional Mota-Engil é a nova acionista, entrando com dois milhões de euros. Nesta altura viviam oficialmente no bairro 312 pessoas em 103 casas espalhadas pelas torres 1, 2 e 3.

Em 2016, a Câmara adquire os terrenos que estavam na posse do Fundo e transforma, de novo, a sua participação de acionista em dinheiro. E aprova também a mudança de gestão no Invesurb, saindo a paralisada Gesfimo, do ex-BES, e entrando, com a ligação da Mota Engil, a Fund Box como nova sociedade gestora. E tem início uma nova fase de imobilidade: dois anos depois, a Fund Box carece ainda de garantia bancária para poder operar e não foi ainda contratado um novo banco depositário. Ou seja, o Fundo Especial de Investimento imobiliário do Aleixo continua parado.

Resultados de 2017: só prejuízo

"Em resultado desses condicionalismos", como admite o Relatório e Contas do Invesurb de 2017, "a atividade do Fundo foi bastante reduzida" e "sem qualquer tipo de obra efetuada". O único movimento assinalável é um prejuízo de 133 mil euros registado nesse ano devido ao pagamento de custos de funcionamento do Fundo. Esse Relatório e Contas diz que o total do ativo do Fundo é agora de 6,5 milhões de euros. Os quatro acionistas são: a Câmara (22%), António Oliveira (28%), a Mota Engil (28%) e a Rio Forte (22/), do universo do ex-BES.

A 4 de setembro de 2018, no seguimento de notícias de que as três torres restantes, há anos sem intervenções estruturais ou até cuidados básicos de manutenção, correm risco de derrocada das fachadas, Rui Moreira anuncia um novo plano para o Aleixo.

Esse plano passa pela evacuação da totalidade dos 270 moradores e a sua realocação em bairros camarários num período de seis meses. Rui Moreira fez ainda, em sede de reunião de Câmara, ultimato: até ao final do mês de setembro, a nova sociedade gestora Fund Box teria que apresentar as necessárias garantias bancárias ou o assunto voltaria a ser discutido pelo Executivo e pela Assembleia Municipal, não sendo posta de lado a possibilidade, tantas vezes levantada, de o Fundo ser extinto. O prazo do ultimato já foi ultrapassado em dois dias.

Neste período de quase um mês, já ficou célebre uma frase, redita por Rui Moreira mas cuja autoria pertence a Guilhermina Rego, sua ex-vice presidente que abandonou a Câmara em 2017 para assumir a presidência da APDL. Essa frase define o que tem sido a atividade do Fundo Especial de Investimento Imobiliário: "Nem há guito nem há casinhas".