Alexandre Herculano custa 9,8 milhões e Governo paga mais de um terço

Carla Soares Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Reabilitar a Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, vai custar 9,8 milhões, sendo que o Ministério da Educação paga ao Município cerca de 3,7 milhões, enquanto este suporta o remanescente da contrapartida pública nacional, de 950 mil euros, e constrói o pavilhão polidesportivo.

A repartição dos encargos consta da adenda ao Acordo de Colaboração entre o Governo e a Autarquia que é votada já na reunião do Executivo camarário da próxima terça-feira e a que o JN teve acesso.

A proposta é justificada com a necessidade de atualizar a comparticipação do Ministério da Educação e do Município assumir, como contrapartida, a construção do pavilhão polidesportivo. Além da contrapartida a cargo do Estado, é esperado financiamento comunitário para a empreitada de reabilitação e modernização, estimada em 9,8 milhões de euros.

Segundo a adenda ao acordo de colaboração, serão transferidos do Governo para a Câmara do Porto os montantes de 475 mil euros este ano e de cerca de 3,2 milhões de euros (3.275.000) no ano de 2020.

"O Ministério da Educação paga ao Município do Porto, por conta da boa execução da empreitada, o montante de 3.750.000, correspondente ao valor da contrapartida pública nacional a cargo do Estado" e a Câmara "suporta o remanescente da contrapartida pública nacional estimado em 950 mil euros", especifica o documento. A adenda ressalva que os montantes atrás referidos "não incluem os custos relativos à empreitada de construção do pavilhão polidesportivo (...), nem o fornecimento e instalação de mobiliário, material e equipamento didático".

A Autarquia terá de " aprovar o projeto do pavilhão polidesportivo a implantar no espaço do logradouro da escola contíguo ao lado poente da rua António Carneiro", e ainda de "financiar e assegurar a sua construção até 2021, nos termos do acordo de gestão a fixar pelas partes". Deverá igualmente " assegurar a posição de dono de obra, lançar os procedimentos de acordo com o projeto aprovado e adjudicar as obras nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos, bem como garantir a coordenação e fiscalização da empreitada".

Recorde-se que os arquitetos já tinham reformulado o projeto de 2009, que implicava um investimento do Estado central próximo dos 14 milhões de euros. O valor passou para sete milhões, com desistência de parte do projeto.

No início deste ano, após um encontro com o presidente da Câmara, Rui Moreira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o preço-base do concurso público para requalificação da escola iria ser revisto.

Apesar de 14 empresas terem manifestado interesse na obra, nenhuma apresentou propostas válidas e todas concluíram que o preço-base de sete milhões de euros era insuficiente.