Alugar quiosque no Porto custa 11 800 euros por mês

A concessão e exploração do quiosque na Praça da Liberdade foi esta sexta-feira entregue em leilão pela Câmara do Porto por 11 800 euros por mês. Outros dois, localizados na Avenida dos Aliados, acabaram as licitações nos 4300 e 5500 euros mensais.

A inflação no preço das rendas não acontece só no imobiliário e a prova disso foi o leilão realizado esta sexta-feira na Direção Municipal de Finanças e Património. "É muito dinheiro, mas vale a pena! Por isso é que estamos aqui e este leilão reúne tanto interesse", afirmou ao JN António Assucena, da CV Gestão, que licitou o preço mais alto para alugar o quiosque por um ano.

Na sala estavam 25 pessoas pertencentes a vários grupos de potenciais compradores que efetuaram propostas em carta fechada, tendo depois sido avaliadas pelos técnicos daquele departamento municipal. De acordo com o Regulamento de Concessão e Exploração dos Quiosques Municipais, a preferência nestas adjudicações vai para microempresas, cujo balanço de negócios não ultrapasse os 200 mil euros anuais, com resultados operacionais com um limite de 75 mil, um máximo de cinco trabalhadores e um ano económico de exercício completo.

Os quiosques não podem ser utilizados para vender qualquer tipo de produtos. O regulamento define que a atividade deve ser a da promoção do turismo ou venda dos seguintes produtos: papelaria e tabacaria, artesanato, flores, souvenirs ou títulos de transporte, sendo os destinatários essencialmente turistas.

O quiosque localizado no cruzamento dos Aliados com a Rua Ramalho Ortigão foi adjudicado por 5500 euros, o do cruzamento entre os Aliados e a Rua do Dr. Magalhães Lemos por 4300 euros e o instalado no cruzamento entre a Praça da Liberdade e a Rua dos Clérigos atingiu os 11 800 euros.

"Passeios do piorio"

Por definir está o destino do quiosque amarelo junto ao jardim de S. Lázaro onde funcionou um The Worst Tours, que nunca agradou à Câmara.

Espaços emblemáticos

A cidade tem ainda alguns exemplares antigos e que acabaram reconvertidos, como os da Praça Carlos Alberto e do Largo Mompilher.

31 quiosques são propriedade da Autarquia portuense, grande parte dos quais ao longo da Avenida dos Aliados. 19 já estão ocupados.