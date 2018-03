M.N. Hoje às 11:24 Facebook

Um buraco que abriu nesta manhã de sábado na Rua dos Clérigos, no Porto, danificou um carro.

Tudo indica que o aluimento do piso se ficou a dever ao mau tempo.

No local, para além dos Sapadores do Porto, está a PSP e uma equipa da Proteção Civil da Câmara do Porto