Alunos ainda sem passe gratuito no início das aulas

Adriana Castro Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Título pode demorar dois meses. Impressos estão esgotados, mas Câmara do Porto assegura reposição em dois dias.

Já não há formulários para pedir o passe escolar gratuito em algumas escolas do Porto. E mesmo quem já entregou o pedido de adesão no regresso às aulas pode ter de esperar até novembro para receber os títulos gratuitos sub-13 e 13-15.

"A minha filha tem sete anos, anda no Colégio Universal e começou as aulas no dia 5. Nesse dia, a secretaria já não tinha formulários disponíveis. Dizem que não podem fotocopiar nem transferir o impresso da internet porque todos têm uma referência diferente e individual [para o pagamento de seis euros do cartão]", denuncia Eduardo Pinheiro, de 57 anos, que se dirigiu ao Gabinete do Munícipe para pedir um impresso. Eduardo Pinheiro considera a justificação estranha: "Ninguém me identificou, por isso qual é o motivo de a referência ser diferente? Não faz sentido".A Área Metropolitana do Porto garante que "a emissão dos passes é realizada com a maior brevidade possível", mas na prática os encarregados de educação terão de esperar até dois meses pelo Andante.