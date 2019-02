Alunos da Escola Básica do Cerco recebem instrumentos musicais

Isabel Peixoto Hoje às 20:25 Facebook

Foram 22 os alunos da Escola Básica do Cerco, do Porto, que receberam, na tarde desta quarta-feira, os instrumentos que todos os anos são entregues no âmbito do projeto municipal Música para Todos.

Trata-se de uma iniciativa implementada em 2010, em estreita parceria com o Curso de Música Silva Monteiro e que, além de já ter proporcionado a aprendizagem a dezenas de crianças e jovens, levou à criação da Orquestra Juvenil da Bonjóia, composta por alunos do agrupamento do Cerco e de outras escolas da cidade.

O padrinho da edição deste ano é Miguel Araújo. Na cerimónia de entrega dos instrumentos, que decorreu na Câmara do Porto, o músico levou aos miúdos algumas palavras de incentivo. Confessou que, ao contrário deles, nunca teve uma aula de música na vida e que tudo o que sabe hoje foi porque ele próprio estudou. Por isso, disse-lhes que "é imprescindível" estudar com afinco, esforço e sacrifício, uma atitude para se ter "seja na música, seja no que for".

Conselho que os pequenos do 5.º ano levaram, a par dos clarinetes, oboés, trompetes, violinos e violoncelos que a Câmara disponibilizou na edição deste ano do Música para Todos, projeto que visa combater o insucesso e o abandono escolares através do ensino articulado.

Rui Moreira, presidente da Câmara, salientou a importância da música no "desenvolvimento de muitas competências", em particular o raciocínio matemático e o trabalho de equipa, mas também no aumento da sensibilidade e da autoestima, características que, de tão humanas, "a inteligência artificial não vai conseguir substituir".