Álvaro Siza entre subscritores de abaixo-assinado pelo Joãozinho

O arquiteto Álvaro Siza, o médico Sobrinho Simões e a cientista Maria de Sousa estão entre os subscritores de um abaixo-assinado que vai ser apresentado amanhã a favor da construção da ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto.

A apresentação irá decorrer na sede da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, às 18 horas.

No texto do abaixo-assinado, que leva o título "Pelo Joãozinho", reclama-se do Governo "as ações necessárias ao desbloqueamento do processo e ao imediato início das obras, em favor do supremo e inadiável valor: as crianças, a saúde das crianças do Porto, da região, do país".

Num comunicado enviado às redações, Júlio Roldão, porta-voz do grupo que está a desenvolver esta ação cívica, lembra que o processo "se arrasta há dez anos", desde que a ala pediátrica foi instalada nuns anexos do hospital "preparados para aguentar um máximo de três anos". Sublinha, por outro lado, que a situação "já mereceu o reparo da Assembleia da República e da Câmara Municipal do Porto, em ambos os casos a reclamar o imediato início das prometidas e aparentemente já financiadas obras".

Pretende-se, "serenamente", lembrar que o arranque das obras "está ainda longe" e que há o perigo de a demora "poder vir a eternizar-se", refere a nota, para acrescentar: "Com a agravante, para as crianças da região, de parecer, aos olhos da opinião pública, que o processo está em marcha".

O abaixo-assinado, a enviar igualmente à Assembleia da República, vai estar disponível na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, na Feira do Livro, que depois de amanhã começa nos jardins do Palácio de Cristal, e ainda numa página que os promotores vão criar no Facebook.

Haverá outras iniciativas com o mesmo intuito, como a apresentação do conto de Augusto Baptista "O lobo mau no hospital", na Feira do Livro, no dia 17. Nesta adaptação da história do Capuchinho Vermelho, o lobo adoece e é tratado no Joãozinho.

Associando-se à causa, várias lojas FNAC vão doar integralmente o valor da venda do livro para a construção da nova ala pediátrica.