Ambulância despista-se contra árvore na Av. dos Aliados no Porto

Miguel Amorim 10 Junho 2018 às 12:40 Facebook

Twitter

Uma ambulância do INEM despistou-se contra uma árvore, este domingo de manhã, na Avenida dos Aliados, no Porto.

Do acidente não resultaram feridos, mas foi estabelecido um perímetro de segurança em redor do veículo, já que os ramos da árvore fizeram tombar cabos elétricos. Fonte dos Sapadores revelou que a ambulância circulava em marcha de emergência.

O trânsito está condicionado no sentido descendente, mas os poucos carros que circulam este domingo de manhã na cidade fazem com que não existam filas no local.

A prestar socorro estão os Sapadores do Porto e a Polícia Municipal.