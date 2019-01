Andante volta a ser carregado na rede Payshop

Carla Soares Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O carregamento dos títulos de transporte Andante, CP Porto e STCP volta, a 5 de fevereiro, a ser feito na rede de revendedores Payshop, uma plataforma dos CTT, e durante os próximos três anos.

O serviço da Payshop substitui a Pagaqui, rede oficial do Andante desde 2016. Assume, a partir do próximo mês, o carregamento das viagens porque venceu o concurso público lançado pelo TIP - Transportes Intermodais do Porto, que considerou que aquela empresa apresentou as melhores condições.

A rede Payshop conta, neste momento, com cerca de 900 agentes em toda a Área Metropolitana do Porto e nas áreas que são servidas pela CP Porto.