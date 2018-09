Aniversário celebrou o vinho português no Porto

Célia Soares Hoje às 10:49 Facebook

Foi no Palácio da Bolsa, no Porto, que os representantes das regiões demarcadas do Dão e dos Vinhos Verdes fizeram, ontem à noite, em conjunto com produtores e empresários, o balanço de "110 anos de trabalho contínuo", como referiu o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurando tratar-se de "uma efeméride que simboliza a união de todas as regiões de Portugal".

Começando por fazer referência à "escolha feliz" que foi a sede da Associação Comercial do Porto para receber o jantar comemorativo dos 110 anos das duas rotas, Arlindo Cunha, presidente da Rota do Dão, lembrou que "as vinhas ocupam 7% da superfície do país", sendo o setor do vinho "um dos maiores pilares da economia nacional", que "tanto contribui para o emprego e para o desenvolvimento", explicou, acrescentando que celebrar o aniversário das duas rotas "é celebrar um histórico relacionamento", porque ambas as regiões "lutaram, em conjunto, há 110 anos, para anular uma decisão que fechava o mercado a todos os vinhos que não fossem do Porto e do Douro".

"Setor organizado"

Mais de um século depois, "as regiões do Dão e dos Vinhos Verdes continuam, mais do que concorrentes, complementares", assegurou Arlindo Cunha, elogiando a "união" que se traduz, ano após ano, em "progressos" no que respeita à "matéria de investigação e de produção".

Para Manuel Pinheiro, presidente da Rota dos Vinhos Verdes, o setor vitivinícola "é extremamente organizado". E esse é um dos motivos que fazem com que o vinho português esteja a "ganhar posição nos mercados externos", considerou. Uma conquista que o representante atribui, entre outras coisas, ao facto de o vinho ser "um embaixador muito visível" do país. "Se dois amigos estiverem lá fora, à mesa, a beber um vinho português, vão acabar, inevitavelmente, por falar de Portugal", exemplificou Manuel Pinheiro, que garantiu que "a demarcação de uma região vitivinícola contribui para dar valor aos produtores". Por isso, completou, "o vinho não deve ser visto como uma bebida alcoólica, mas como um produto da cultura portuguesa".

Para o presidente da República, a data assinalada ontem foi "simbolicamente importante" não só para as duas regiões demarcadas, mas também "para os produtores e empresários de todo o país, que lutam, diariamente, com uma extraordinária capacidade de reinvenção, mesmo nos períodos de crise".

