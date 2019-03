Antigo quartel do Monte Pedral deve atrair mil residentes

Isabel Peixoto Hoje às 21:34 Facebook

Com a reconversão do antigo quartel do Monte Pedral em empreendimento para habitação com renda acessível, a Câmara do Porto espera atrair para o centro da cidade mais de mil novos residentes.

As instalações da Rua de Serpa Pinto foram devolvidas pelo Estado à Autarquia, na tarde desta quarta-feira, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, que considerou "particularmente relevante o uso a que se destinam".

Ainda não é certo que o projeto para o velho quartel venha a contemplar uma residência para estudantes. "Estamos a ponderar se é ou não oportuno que, numa parte dele, possam ser também construídas algumas residências académicas", referiu Rui Moreira. O autarca acrescentou que a Câmara está a trabalhar com a Universidade, o Politécnico e a Federação Académica "na identificação de locais e modelos sustentáveis" para esse fim.

Questionado pelo JN sobre se essa hipótese tinha caído, referiu que "nada caiu", mas que é preciso "ver qual é o melhor" local, não obstante a previsão inicial de ali ser construída uma residência de estudantes com 3.300 metros quadrados.

A reconversão requer uma alteração simplificada do plano diretor municipal e, ao longo deste mês, deve ser lançado um concurso de ideias. Segundo Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, o projeto, a construção e a gestão das cerca de 400 habitações ficarão a cargo de um parceiro privado, cujo investimento deverá rondar os 49 milhões de euros. A parte da Câmara será de três milhões, caso se avance com uma área para os estudantes.

"Pensamos que a construção se poderá iniciar no próximo ano e estimamos, nesta altura, em cerca de dois anos o prazo mínimo necessário para a sua construção", acrescentou o vereador.

Depois de ter entregue as chaves do quartel ao presidente da Câmara, o primeiro-ministro lembrou o "efeito altamente perverso" que a especulação imobiliária - por via do arrendamento - e o crescimento do turismo têm sobre os jovens. "As cidades não podem ser uma espécie de parque de diversões para adultos", ironizou.

António Costa sublinhou a necessidade de os proprietários aderirem ao programa de arrendamento a custo acessível. A propósito, lembrou a recente medida fiscal que vai beneficiar senhorios que celebrem contratos de cinco anos.

A devolução do quartel à gestão camarária é fruto de um protocolo celebrado em 1904, o que levou o primeiro-ministro a iniciar a intervenção com um gracejo: "O Estado cumpre as suas obrigações, mesmo quando contraídas há 114 anos".

O edifício está instalado num terreno de 25 mil metros quadrados. A área de construção estimada ronda os 50 mil metros quadrados, dos quais 44 mil serão para habitação. O número total de fogos andará entre os 370 e os 400, sendo um terço para renda livre e dois terços para renda acessível.