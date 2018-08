António Sousa Pereira: "Há faculdades em condições muito más"

MIGUEL AMORIM 13 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Eleito reitor da Universidade do Porto, diz ser incomportável "continuar a adiar o problema" das instalações e promete reivindicar verbas ao poder central, em Lisboa.

Ao JN, na primeira entrevista após ter sido eleito reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira defende a colaboração entre faculdades e desafia-as a "saírem da caixa". Diz que tomou a decisão de se candidatar nas "férias de Natal". Vai substituir Sebastião Feyo de Azevedo, com quem assume ter "algumas divergências na forma de atuar", e promete "ser mais interventivo". Toma posse no dia 27 de junho e cuidar do património surge à cabeça dos trabalhos.

