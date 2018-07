António Sousa Pereira é o novo reitor da Universidade do Porto

Marta Neves 27 Abril 2018 às 13:04 Facebook

António Sousa Pereira, atual diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) foi, esta sexta-feira de manhã, eleito reitor da Universidade do Porto.

Entre os candidatos derrotados estava o atual reitor, Sebastião Feyo de Azevedo, que se propunha a liderar a universidade por mais quatro anos.

Aliás, a votação terá sido muito renhida entre o atual diretor do ICBAS e o atual reitor Feyo de Azevedo. A eleição terá sido decidida por um voto.

A eleição decorreu esta sexta-feira, em reunião fechada do Conselho Geral da Universidade do Porto, sob a forma de voto presencial e secreto entre os 23 membros do Conselho Geral em funções (12 docentes ou investigadores, quatro alunos, um funcionário não docente e seis personalidades externas à universidade).

Licenciado, mestre e doutorado em Medicina pela Universidade do Porto, desenvolveu toda a sua carreira académica no ICBAS, onde atingiu a Agregação em Medicina no ano 2000. Três anos mais tarde, viria a ser eleito pela primeira vez como diretor daquela faculdade, cargo que ainda hoje ocupa.