Após indignação, crianças continuam num corredor do S. João

Crianças continuam a ser tratadas em espaço sem condições. Porta no corredor e câmara de vigilância são das poucas alterações.

Quase um mês depois do JN ter denunciado a falta de condições em que as crianças recebem os tratamentos oncológicos no Hospital de S. João, no Porto, pouco ou nada mudou. Os meninos continuam a fazer a quimioterapia num corredor, as ambulâncias que os transportam entre serviços continuam degradadas, o lixo mantém-se acumulado à saída dos elevadores e os quartos continuam sem cortinas nas janelas.

