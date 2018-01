Ontem às 23:15 Facebook

"Esta casa tem de ter voz e ser incómoda. Às vezes até ser beligerante", disse Rui Moreira, no Palácio da Bolsa, no Porto, no jantar que se seguiu à apresentação do seu retrato oficial enquanto presidente da Associação Comercial do Porto (entre 2001 e 2013).

A autoria do retrato pertence ao mestre António Bessa, o mesmo que pintou o retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa. A referência à "voz incómoda" tem a ver com as reivindicações junto do poder central.