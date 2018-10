Aprovada comissão de inquérito à obra na Arrábida

Isabel Peixoto Hoje às 01:14 Facebook

Twitter

Foi aprovada pela Assembleia Municipal do Porto, na noite desta segunda-feira, a constituição de uma comissão de inquérito às construções em curso junto à escarpa da Arrábida, proposta pelo grupo de Rui Moreira.

Numa breve intervenção antes da votação, o presidente da Câmara anunciou ter sido já remetido para os vereadores um parecer solicitado pelo Pelouro do Urbanismo acerca deste processo. No final da sessão, disse ao JN que está também concluído o parecer jurídico que o vereador socialista, Manuel Pizarro, solicitou à Autarquia acerca da propriedade dos terrenos onde está a ser construída a polémica obra, um empreendimento com fins habitacionais constituído por dois edifícios. Sem se pronunciar sobre o conteúdo dos documentos, Rui Moreira apenas disse que nada, até agora, aponta para qualquer ilegalidade.

Na sessão estavam 44 deputados e não houve votos contra. No entanto, Pedro Lourenço, um dos três representantes do Bloco de Esquerda, absteve-se, depois de, ao longo do debate suscitado em torno do tema, ter levantado questões acerca do enquadramento legal da proposta. O BE discordou do termo "sindicância" e defendeu que o texto submetido à Assembleia fosse alterado, o que não aconteceu.

O grupo do independente Rui Moreira quer obter esclarecimentos sobre a atuação de órgãos e serviços municipais no âmbito do licenciamento da obra e saber, sobretudo, se há alguma relação "com os acordos judiciais e extrajudiciais celebrados em 2008 e 2009 no âmbito do Parque da Cidade". A comissão deverá apresentar o relatório final à Assembleia Municipal "no prazo máximo de 60 dias", lê-se ainda no texto. Será composta por seis membros, um por cada grupo, que votarão de acordo com o princípio da proporcionalidade relativamente à representação na Assembleia.

O PSD pretendia que o âmbito da comissão de inquérito fosse mais alargado, tendo Alberto Machado sugerido que a investigação recuasse a 1995 e se estendesse a projetos previstos ou em curso "na envolvente de 200 metros da ponte". Artur Ribeiro, da CDU, sublinhou que desde há 30 anos que os comunistas defendem "um plano de urbanização para a marginal do Douro" e discordou das ideias do PSD, sob pena de não haver resultados nem em 60 dias, nem em seis meses.

André Noronha não aceitou quaisquer alterações à proposta. Rematou a sua intervenção dizendo que o grupo de Rui Moreira está neste processo com a "tranquilidade de quem não tem nada a esconder".

​​