Ardeu laboratório do Hospital de São João durante a madrugada

O laboratório de microbiologia do Hospital de São João, no Porto, ardeu na madrugada desta terça-feira.

Os Sapadores Bombeiros do Porto foram chamados às 3.13 horas para o incêndio que deflagrou no arquivo do laboratório de microbiologia do hospital. Segundo disseram ao JN os bombeiros, o laboratório ficou "totalmente danificado", mas não houve necessidade de proceder à evacuação de nenhuma enfermaria.

Os estragos chegaram à ala de obstetrícia (situada no piso inferior) devido à água utilizada pelos bombeiros para apagar as chamas.

No local estiveram três viaturas e 12 elementos do batalhão, mais uma viatura dos Bombeiros Voluntários Portuenses e a PSP.

Entretanto, ao princípio da tarde, o Conselho de Administração do hospital enviou uma nota ao JN, sublinhando que o foco de incêndio no laboratório de microbiologia do Serviço de Patologia Clínica "foi rapidamente contido, com a intervenção de bombeiros".

Análises asseguradas

"Do incêndio resultou a impossibilidade de utilização de quatro salas de trabalho do referido laboratório, estando em avaliação os danos em equipamentos" e "não houve danos pessoais", confirmou.

A administração refere ainda que "está totalmente assegurada a prestação de análises da microbiologia a todos os doentes do Centro Hospitalar São João, através do rearranjo de algumas áreas do Serviço de Patologia Clínica e da colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Instituto Português de Oncologia do Porto".