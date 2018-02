Intervenção na escarpa da Arrábida abre espaço para torre

TIAGO RODRIGUES ALVES Hoje às 00:55, atualizado às 00:56 Facebook

Twitter

Direitos adquiridos em 2000 permitiram aprovação de edifícios com 81 fogos. Executivo promete fiscalizar obras

O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto garantiu ontem que a construção de um empreendimento na marginal do Douro junto à ponte da Arrábida apenas prevê a desmatação da encosta e não alterações topográficas. Pedro Baganha revelou que em 2016 foram licenciados dois edifícios com base em direitos adquiridos em 2000 para aquele local. O presidente da Câmara, Rui Moreira, prometeu reenviar a fiscalização à obra face aos alertas da oposição, preocupada com a aparente destruição da escarpa.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui