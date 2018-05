Arriva quer ligar Porto à Corunha de comboio

Hoje às 20:23 Facebook

O grupo Arriva solicitou à Comissão Nacional dos Mercados e da Competência espanhola a aprovação para operar uma nova linha ferroviária entre a Corunha e o Porto. A companhia propõe concretizar quatro frequências diárias em ambos os sentidos, percorrendo os 342 quilómetros de cada viagem de comboio em menos de três horas.

De acordo com um comunicado enviado esta segunda-feira pela Arriva, o grupo tem previsto paragens nas estações da Corunha, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Valença do Minho, Nine e Porto (Campanhã).

Atualmente, quem quer ir de Porto a Vigo só tem duas ligações diretas: uma ao início da manhã e outro ao final da tarde, demorando cerca de duas horas e meia em cada sentido. O bilhete custa, no mínimo, 14,965 euros (viajando na classe turística). Há ainda a possibilidade de fazer o mesmo trajeto, mas com transbordo, em Nine, o que implica pelo menos mais uma hora e vinte de viagem.

Antes da criação do comboio Celta, em 2013, os 175 quilómetros que separam Porto e Vigo, demoravam mais de três horas, com 14 paragens intermédias.

"Reforçar ligação"

Com esta iniciativa, a companhia Arriva Spain Rail pretende "reforçar a ligação internacional entre a Galiza e o norte de Portugal, dos territórios com um grande dinamismo socioeconómico e intensas relações de mobilidade entre eles", pode ler-se no documento enviado às redações.

Por agora desconhece-se os prazos de quando a companhia poderá realizar os primeiros serviços. O JN tentou obter informações adicionais junto da Infraestrutras de Portugal, mas tal não foi possível em tempo útil.

A Arriva é a principal prestadora de serviços de transporte rodoviário no norte da Galiza, de onde opera desde há mais de 18 anos. Em Portugal, desde 2000 tem uma presença importante no norte e centro do país.