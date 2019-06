Árvore cai sobre táxi e congestiona trânsito na Rua de Camões no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 15:14 Facebook

Uma árvore caiu e atingiu um táxi, na tarde desta quinta-feira, na Rua de Camões, junto ao Hospital da Trindade, no Porto, congestionando o trânsito naquela via. O vento forte terá causado o incidente, que não provocou feridos.

A circulação está a realizar-se apenas no sentido ascendente da rua, sendo que no sentido contrário o trânsito ficou cortado nas duas faixas, uma das quais dedicada aos transportes públicos e na qual seguia o táxi.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, a remover a árvore com uma motosserra, assim como a Proteção Civil e a Polícia.