Árvores e corredor BUS de alta qualidade na "nova" Fernão de Magalhães

A Câmara do Porto anunciou, esta quinta-feira, um corredor de autocarro "de alta qualidade" no âmbito da reabilitação da Avenida Fernão de Magalhães, com total prioridade a estes transportes.

A empreitada vai arrancar ainda este mês. A avenida vai ser objeto de uma intervenção profunda de reabilitação urbana na Avenida Fernão de Magalhães, entre o Campo 24 de Agosto e a Praça Dr. Francisco Sá Carneiro. No total, do presente até ao final de junho de 2019, serão iniciadas novas empreitadas de beneficiação de 30 arruamentos num investimento de 10 milhões de euros, sendo algumas de âmbito mais alargado no que respeita à requalificação, como é o caso da Rua de Serralves, prevendo-se fortes condicionamentos de trânsito.

O projeto de arquitetura para Fernão de Magalhães prevê uma requalificação integral de todo o espaço urbano, incluindo a sua arborização, a par com a introdução do Corredor de Autocarros de Alta Qualidade - CAAQ. Consiste numa via de duplo sentido destinada ao uso exclusivo do transporte público e com semáforos e paragens de última geração que dão prioridade à passagem dos autocarros em detrimento dos restantes veículos. As paragens serão igualmente de "última geração" quanto a informação, conforto e assistência à viagem.



A empreitada, que será gerida pela empresa municipal GO Porto, tem um valor de investimento de 5.261.000 euros. Os trabalhos começam ainda em setembro e terão prazo de 540 dias.

A ideia é estudar outras zonas da cidade para introduzir prioridade para autocarros.

Dez milhões incluem Bonjardim e Fernandes Tomás

Quanto às restantes empreitadas a iniciar até junho do próximo ano, o investimento total de 10 milhões de euros inclui ainda, para além da Avenida Fernão de Magalhães e da Rua de Serralves, a empreitada conjunta das ruas do Bonjardim, Guedes de Azevedo e Fernandes Tomás, entre as ruas do Bolhão e da Trindade. Outros exemplos que constam da lista de 30 arruamentos são as ruas de S. Roque da Lameira, do Lagarteiro, de Camões, de Faria Guimarães e Bairro da Vilarinha.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, admitiu que vão criar grandes condicionamentos de trânsito, destacando o exemplo da obra na Rua de Serralves.