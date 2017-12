As alterações de serviço do metro, autocarros e comboios na passagem de ano

JN com Lusa Hoje às 14:08, atualizado às 15:33 Facebook

A rede de transportes públicos da cidade do Porto estará reforçada na noite de passagem de ano com o dobro dos autocarros e o metro sempre em funcionamento.

Numa nota publicada esta quinta-feira no site da Câmara do Porto, a autarquia aponta que a Metro, a STCP, e a CP terão "serviços especiais" entre a noite de 31 de dezembro (domingo) e a manhã de 1 de janeiro (segunda-feira).

Metro vai ter mais viagens e veículos maiores

A Metro assegurará uma "operação contínua e reforçada", colocando em funcionamento todas as linhas, com exceção da Linha Violeta (E) - ligação entre o Estádio do Dragão e o Aeroporto -, que encerra à uma hora de dia 1.

"A operação especial preparada para a passagem de ano prevê a circulação contínua do Metro durante toda a noite, a realização de um maior número de viagens nas várias linhas e a utilização de um maior número de veículos duplos", lê-se em nota publicada no site da Metro do Porto.

Segundo o comunicado, o reforço terá início às 20 horas de dia 31.

A partir dessa hora, a Linha Azul (A) vai funcionar com uma frequência de 10 minutos, até às três horas de dia 1, e de 15 minutos daí em diante, sendo que entre as duas e as seis horas, os términos passam a fazer-se na Câmara de Matosinhos.

Na Linha Vermelha (B), haverá partidas de 30 em 30 minutos até às cinco horas, realizando-se apenas mais uma viagem até às seis horas.

A Linha Verde (C) vai ter viagens de 15 em 15 minutos, até à meia-noite, e de 30 em 30 minutos até as cinco horas. De seguida, realiza-se apenas uma partida nesta linha em cada um dos sentidos.

Na Linha Amarela (D) a frequência de viagens manter-se-á nos 10 minutos, até às 22 horas de 31. Das 22 às três horas, o tempo de espera será de oito minutos, subindo para dez até às cinco e para 15 daí em diante.

Na Linha Laranja (F) os veículos terão um intervalo de 20 minutos entre si, até às três horas, e de 30 minutos até às seis horas. Haverá ainda viagens adicionais entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora, durante toda a noite.

Comboios com promoções ida e volta

A Comboios de Portugal (CP) apresenta um bilhete promocional (de ida e volta) de dois euros por pessoa nos comboios urbanos e garante mais veículos.

Autocarros em dobro

A STCP - que tem em conta o facto de estarem preparados espetáculos nos Aliados, na Cordoaria e nos Poveiros - anunciou "o dobro dos autocarros nas linhas que vão para a Baixa" e a mudança dos términos de algumas linhas, devido ao encerramento ao trânsito dos Aliados.

A operação especial começa às 21 horas de domingo e termina às 5.30 horas de segunda-feira.

"A rede noturna funciona com autocarros de maior capacidade, assegurando os percursos e horários habituais, a que se somam os autocarros das linhas da madrugada", pode ler-se no site da STCP.

Consulte os horários das linhas pretendidas aqui.

CMP aconselha deixar carros em casa

Na noite da passagem de ano, a Câmara Municipal aconselha os foliões a deixarem os carros em casa ou longe do centro, lembrando que existirão áreas de acesso automóvel condicionado ou interdito, mas garantido que estão criados planos de mobilidade, quer para sábado, quer para a noite de Passagem de Ano.

Quanto a parques de estacionamento, a autarquia aconselha os que adotam o sistema "Park&Ride", ou seja, os que são validados através de Andante: Casa da Música, Campo Alegre e Estádio do Dragão.

"A entrada em parques de estacionamento situados na área condicionada só poderá ser realizada atempadamente", termina a nota da autarquia.