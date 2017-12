As alterações de serviço do metro, autocarros e elétrico no Natal

JN Ontem às 21:28 Facebook

A Metro e a STCP vão ter alterações de serviço durante os dias 24 e 25 de dezembro.

Metro pára às 21 horas de 24 e recomeça às nove horas de 25

Os serviços do Metro do Porto vão encerrar pelas 21 horas, este domingo à noite, sendo que as últimas partidas nos términos de cada uma das linhas sucedem pelas 20 horas.

Na segunda-feira, dia de Natal, a circulação será retomada às nove horas, com uma frequência de passagens de aproximadamente 15 minutos nas linhas Azul (A) e Amarela (D), e de 30 minutos nas restantes.

"Nos dias 24 e 25 de dezembro, o Metro do Porto funciona com redução horária, devido à diminuição da procura historicamente registada nestas datas", pode ler-se em nota publicada no site da empresa.

Autocarros STCP funciona durante toda a noite de Natal

Os autocarros da STCP vão estar na estrada durante a noite de 24 e a madrugada de 25, sendo que e "operação especial" arranca às 21 horas de domingo, prolongando-se até às sete horas do dia seguinte.

"Na véspera de Natal, dia 24, as linhas 502 (Matosinhos/Bolhão), 600 (Maia/Aliados), 602 (Cordoaria/ Aeroporto), 700 (Bolhão/Campo), 701 (Bolhão/Codiceira), 702 (Bolhão/Travagem), 800 (Bolhão/Gondomar), 901 (Trindade/Valadares) e 905 (Bolhão/Monte da Virgem) manter-se-ão em funcionamento até às 00.30 horas", lê-se no site da STCP, que acrescenta que, a partir da meia-noite e meia, as deslocações passam a ser asseguradas "pelas linhas 4M (Av. Aliados/Maia), 5M (Av. Aliados/Ermesinde), 7M (Av. Aliados/Valongo), 10M (Av. Aliados/Vila d"Este) e 13M (Av. Aliados/Matosinhos)".

No dia de Natal, a operação retoma a normalidade pelas sete horas, vigorando, daí em diante, os horários programados para domingos e feriados, que podem ser consultados na página online da empresa de transportes.

Elétrico acaba mais cedo e recomeça mais tarde

As viaturas das três linhas do Elétrico (STCP) vão ter recolha antecipada, no dia 24, sendo que a última partida da linha 1 (Passeio Alegre - Massarelos) se fará pelas 17.05 horas, a da linha 18 (Massarelos - Massarelos) pelas 17.03, e a da linha 22 (Carmo - Carmo) pelas 16.45 horas.

Na segunda-feira, o serviço far-se-á apenas durante a tarde, recomeçando às 12.50 horas na linha 1, às 14.03 na linha 18 e às 16.45 horas, na linha 22.