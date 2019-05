As ruas do Porto que vão estar cortadas devido ao cortejo

Hoje às 17:18 Facebook

A realização do cortejo académico da Queima das Fitas 2019, no Porto, vai causa constrangimentos no trânsito da cidade esta terça-feira Saiba como os cortes o podem afetar.

Segundo informação do portal da Câmara do Porto, estes são os constrangimentos ao trânsito:

Trânsito proibido, exceto cargas e descargas e acesso a garagens, das 9 horas do dia 7 às 2 horas do dia 8 de maio:

- Rua da Restauração, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Alberto Aires Gouveia e o Campo dos Mártires da Pátria;

- Rua do Professor Vicente José de Carvalho, no troço compreendido entre o Campo dos Mártires da Pátria e a Rua do Carmo;

- Campo dos Mártires da Pátria;

- Rua do Dr. Ferreira da Silva.



Trânsito proibido, exceto cargas e descargas e acesso a garagens, das 14 horas do dia 7 às 2 horas do dia 8 de maio:

- Rua de S. Filipe de Nery;

- Rua das Carmelitas;

- Rua dos Clérigos;

- Praça da Liberdade;

- Avenida dos Aliados;

- Praça do General Humberto Delgado

Estacionamento proibido, exceto veículos autorizados, no dia 7 de maio e no dia 8 de maio até às 2 horas:

- Campo dos Mártires da Pátria;

- Lado poente da Rua do Dr. Ferreira da Silva;

- Lado sul da Rua de S. Filipe de Nery;

- Lado norte da Rua dos Clérigos.