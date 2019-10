Assembleia Municipal aprova reforço dos meios do combate ao tráfico de droga

Hoje às 01:24 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, esta segunda-feira à noite, uma recomendação ao Governo para o reforço dos meios do combate ao tráfico de droga.

A recomendação, que partiu do movimento "Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido", aprovada inclui o reforço urgente, permanente e efetivo dos meios de patrulhamento e da visibilidade das forças de segurança.

O Bloco de Esquerda votou contra. No ponto relativo aos despejos, "sempre que a habitação (municipal) é utilizada para o fim ilícito do tráfico de droga", além do BE também a CDU votou contra. O PAN absteve-se.