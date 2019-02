Assembleia Municipal dá voto de confiança aos juristas da Câmara no caso Paula

Miguel Amorim Hoje às 01:46 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, segunda-feira, à noite, um voto de confiança relativamente aos juristas da Domus Social no caso que levou ao despejo de Paula Gonçalves de uma habitação no bairro do Lagarteiro, em Campanhã.

O despejo, justificado pela Autarquia por rendas em atraso e abandono, tem sido contestado pelo PS e pelo BE. Também já mereceu a impugnação junto do Tribunal Administrativo por parte de Albano Loureiro, o advogado de Paula Gonçalves.

Paula Gonçalves, de 35 anos e mãe de três filhos, cumpre pena de prisão em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, e estará a poucos meses de sair em liberdade condicional. No último sábado, numa saída precária, deslocou-se ao bairro do Lagarteiro e confirmou que a fechadura da sua casa tinha sido mudada.

O caso tem originado a troca de argumentos entre o PS, nomeadamente por intermédio de Manuel Pizarro, vereador que tinha o pelouro da Habitação no anterior Executivo, e a Câmara do Porto.

Esta segunda-feira, André Noronha, deputado do movimento Porto Nosso Partido, afeto a Rui Moreira, reiterou que a Autarquia agiu dentro da legalidade, "por falta de pagamento" da inquilina. Acrescentou que "ninguém pode dizer que vai haver liberdade condicional" para Paula Gonçalves e que o "processo" para encontrar uma habitação pode transitar "para o IHRU", Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que é gerido pelo Estado.

Depois do PS e do BE também terem apresentado moções, que foram chumbadas pela Assembleia Municipal, o voto de confiança aos juristas da Domus Social foi aprovado com 23 votos favoráveis do Porto Nosso Partido e do PAN. As seis abstenções do PSD e os 18 votos contra de PS, CDU e BE não impediram a aprovação.

"Não nos gerimos seguindo agendas eleitorais", tinha dito André Noronha.

A moção do PS, que sugeria a "análise" do caso de Paula Gonçalves com "carácter de urgência, tendo em vista a revogação e a reversão do despejo", foi rejeitada.