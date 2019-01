Assembleia Municipal do Porto aprova 117 entradas nos quadros

Miguel Amorim Hoje às 01:06 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, esta segunda-feira à noite, o reforço do quadro de pessoal mediante 117 entradas.

A medida foi aprovada, apesar do voto contra do PSD e as abstenções de PS, CDU e BE.

Francisco Carrapatoso, do PSD, justificou o voto contra por entender que a iniciativa vai provocar um "aumento brutal da despesa corrente" e criar um "monstro camarário".

A Assembleia Municipal aprovou também o Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município. Sete deputados de BE, CDU e PAN votaram contra, enquanto os deputados do PS e PSD abstiveram-se.

O regulamento aprovado vai permitir que quem viva no Porto há quatro anos possa candidatar-se a habitação social, quando antes era necessário viver há cinco anos na cidade.

Artur Ribeiro, da CDU, manifestou a opinião que este requisito devia baixar para "três anos".