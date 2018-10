Assembleia Municipal do Porto chumba três mil lugares em parcómetros

Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

A Assembleia Municipal do Porto chumbou, esta segunda-feira à noite, a proposta para a concessão de mais três mil lugares de estacionamento pago na zona ocidental da cidade.

A abertura de concurso público tinha sido aprovada em reunião de Câmara e previa a instalação de parcómetros em zonas como a Foz velha, a Pasteleira, a envolvente ao Parque da Cidade e à zona ocidental da Avenida da Boavista.

Os votos concertados do PS, PSD, CDU e BE levaram a melhor sobre os eleitos do movimento de Rui Moreira.