Assembleia Municipal quer mais estudos sobre quebra-mar de Leixões

Miguel Amorim Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal do Porto estão preocupadas com os efeitos da extensão do quebra-mar do Porto de Leixões nas praias portuenses e consideram que o caso merece um estudo aprofundado.

Até há acordo quanto à convocação de uma assembleia extraordinária para debater o tema.

O mote foi dado por António Cunha, do PSD, ao apelar que a Câmara "encomende, ao Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade do Porto, um estudo que simule a subida do nível do mar nas praias dos Ingleses e do Ourigo".

Na resposta, Rui Moreira considerou que o município deve continuar a acompanhar as ações do grupo de trabalho criado para o efeito. Mas advertiu que "se daí não advir nada, a Câmara irá pedir um estudo não só à Universidade do Porto, mas também à Universidade de Aveiro".

Rui Sá, da CDU, foi claro quanto à oportunidade de ser convocada uma "assembleia extraordinária especial" para a qual seriam convidados técnicos para responder a todas as dúvidas.

Pedro Braga de Carvalho, do PS, acolheu a sugestão a bem da "sustentatibilildade ecológica", porém não deixou de alertar para a "importância de não ver migrar um investimento estratégico de 220 milhões de euros para Lisboa, Sines ou Barreiro".

Bebiana Cunha lembrou que o PAN já solicitou esclarecimentos na Assembleia da República e pediu que sejam aproveitados os estudos das organizações não governamentais.

O BE disse ter apresentado uma proposta no Parlamento para a suspensão imediata das obras até à realização dos estudos.

Têm sido várias as ações de protesto contra as obras de prolongamento do quebra-mar. A última, realizada no início do mês, juntou mais de um milhar de pessoas junto ao Edifício Transparente, no Porto, exibindo faixas de contestação.