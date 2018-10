Isabel Peixoto Hoje às 13:48 Facebook

Só um deputado do Bloco de Esquerda destoou na aprovação da comissão. Autarquia pediu novo parecer sobre o processo.

A polémica em torno das construções junto à escarpa da Arrábida conheceu mais um desenvolvimento, com a Assembleia Municipal do Porto a aprovar a criação de uma comissão de inquérito, na sequência de uma proposta apresentada pelo movimento de Rui Moreira. Em paralelo, os vereadores receberam, também anteontem, dois pareceres jurídicos que, segundo o presidente da Câmara, nada apontam de ilegal ao complicado processo que levou ao licenciamento e arranque da obra. Mas a Autarquia anunciou ter solicitado uma outra análise jurídica.

"Já pedimos um outro parecer a João Miranda, que nos propôs dar uma resposta entre duas e três semanas", disse ontem Rui Moreira, na reunião de Câmara, na sequência da moção apresentada pelo PS visando o embargo da obra. Os pareceres já enviados aos vereadores foram concluídos no final de setembro.

Num deles, Fernanda Paula Oliveira aponta para a validade das concessões feitas ao abrigo do pedido de informação prévia de 2001, lembrando que em 2003 havia emitido um parecer a pedido da Imoloc que, então, foi favorável à promotora e contrário à posição da Câmara. No outro, os juristas João Faria e Pedro Alhinho analisam sem reparos a titularidade dos terrenos, propriedade da Arcada por força de escritura de compra e venda lavrada em 2010.

Uma abstenção

A comissão de inquérito aprovada na noite de segunda-feira será composta por seis elementos, um de cada grupo representado no órgão. Espera-se que os resultados sejam revelados à Assembleia Municipal dentro de dois meses. A votação em torno desta matéria não foi consensual porque Pedro Lourenço, um dos três eleitos pelo Bloco de Esquerda, levantou questões acerca do enquadramento legal da proposta, tendo no final optado pela abstenção. O BE discordou do termo "sindicância" e defendeu que o texto submetido à Assembleia fosse alterado, o que não aconteceu. Os bloquistas também queriam ver aprovada uma recomendação no sentido da "suspensão da eficácia das licenças" até à conclusão dos trabalhos da comissão.

O grupo de Rui Moreira pretende obter esclarecimentos sobre a atuação de órgãos e serviços municipais no âmbito do licenciamento da obra e saber, sobretudo, se há alguma relação "com os acordos judiciais e extrajudiciais celebrados em 2008 e 2009 no âmbito do Parque da Cidade".

O PSD pretendia que o âmbito da comissão de inquérito fosse mais alargado, tendo Alberto Machado sugerido que a investigação recuasse a 1995 e se estendesse a projetos previstos ou em curso "na envolvente de 200 metros da ponte". Artur Ribeiro, da CDU, sublinhou que há 30 anos que os comunistas defendem "um plano de urbanização para a marginal do Douro".

Reunião

Câmara chumba proposta do PS para embargar obra

A Câmara do Porto chumbou, na terça-feira, em reunião do executivo, uma moção do PS com vista à declaração da "nulidade do licenciamento e o embargo da obra" na escarpa da Arrábida. A proposta de recomendação apresentada pelo vereador socialista Manuel Pizarro teve os votos contra do movimento independente de Rui Moreira, do PSD e da CDU. O presidente da Autarquia afirmou que seria necessário "um parecer jurídico para a tomada desta decisão e dessa forma acautelar as responsabilidades futuras para a câmara". Rui Moreira salientou que, neste momento, o embargo da obra "teria consequências terríveis" para o município. Também Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, considera que "não se deve passar por cima da Comissão de Inquérito [aprovada na Assembleia] e que terá 60 dias para averiguar".

A SABER

Composição

A comissão de inquérito entra em funções quando as forças representadas na Assembleia Municipal indicarem o seu representante. No total, serão seis deputados, que votarão de acordo com o princípio da proporcionalidade relativamente à respetiva representação na Assembleia.

Relator

O relator será escolhido entre os seis. Por outro lado, a Mesa da Assembleia Municipal irá indicar um dos seus elementos para presidir aos trabalhos da comissão.