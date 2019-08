Assinado memorando sobre intermunicipalização da STCP

Célia Soares Hoje às 13:25 Facebook

Foi assinado, na manhã desta quarta-feira, o Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização da STCP. A cerimónia decorreu no Museu do Carro Elétrico do Porto e contou com a presença do primeiro-ministro.

À porta do Museu do Carro Elétrico permaneceram, desde as 11 horas, os trabalhadores, dirigentes e delegados sindicais, bem como a Comissão dos Trabalhadores da STCP. Em forma de protesto, apesar de terem sido convidados a estar presentes na cerimónia, os trabalhadores preferiram não entrar.

Para o líder da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, a Intermunicipalização da STCP traduz-se em "novos desafios e responsabilidades" e irá permitir "o reforço do papel da AMP na região".

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, município com maior investimento (58,3%), sublinhou que a partir de agora, "os municípios terão que ser mais magros noutros investimentos". Contudo, a mobilidade é, para o autarca, "um investimento muito grande".

Segundo o Memorando de Entendimento, a Intermunicipalização da STCP poderá avançar já no dia 1 de janeiro do próximo ano.