Até pelos ares chegam prendas para juntar à onda solidária 

Associação JN Solidário multiplica ações de apoio social. Parceria com a TAP ofereceu presentes.

Maria José, António Monteiro, Alice Azevedo, Alfredo Ramalho, Maria Helena, Francklim Coelho... os nomes sucedem-se. Pessoas que, durante o corrente ano, foram ajudadas pela Associação JN Solidário, no âmbito da rubrica "Todo o Homem é Meu Irmão", que há mais de cinco décadas é alimentada pela generosidade dos nossos leitores. Ajuda para comprar aparelhos auditivos, eletrodomésticos, um enxoval para bebé, óculos, roupa, calçado - os 10,5 mil euros angariados permitiram melhorar a condição de muitas pessoas. Um trabalho desenvolvido durante todo o ano, porque não é só no Natal que o auxílio é necessário.

Mas esta é apenas uma das vertentes da Associação JN Solidário, que tem multiplicado as suas ações. O projeto JN Todos, que mereceu financiamento europeu, será um dos que maior visibilidade terá. Dividido em quatro eixos e resultante de uma parceria com a Câmara de Gaia, promoverá a partilha entre gerações e uma cidadania ativa.

Trocaram milhas por prendas

E como a solidariedade não conhece fronteiras nem barreiras, até pelos ares chegou ajuda. A parceria com a TAP permitiu oferecer um Natal "mais feliz" às crianças e jovens do Centro Juvenil de Campanhã, no Porto, e da Casa do Gaiato, em Paço de Sousa, Penafiel. Através do programa Miles & Go da transportadora aérea nacional, os passageiros contribuíram para a aquisição de presentes, distribuídos por José Viana, comandante e coordenador da base do Porto da TAP, e Susana Ferreira, chefe de cabine.

"A TAP tem, desde sempre, uma vertente muito forte no desenvolvimento da sua responsabilidade social. Em conjunto com a Associação JN Solidário, desenvolvemos esta parceria", explicou José Viana. O apelo foi lançado e os clientes da transportadora corresponderam: as milhas acumuladas nas viagens através do programa Miles & Go foram trocadas por compras na TAP Store. E foi possível assim garantir um "Natal mais feliz" a quem recebeu os presentes. "As prendas foram adequadas às idades. T-shirts para os mais pequeninos e aparelhos eletrónicos, como colunas de som e auscultadores, para os mais velhos", pormenorizou Susana Ferreira, que está na TAP há 20 anos.

O JN acompanhou a entrega dos presentes na Casa do Gaiato e no Centro Juvenil de Campanhã. Aliás, para esta instituição, que em mais de 200 anos de vida ajudou 5300 crianças e jovens, já tínhamos canalizado os resultados de uma campanha interna do JN realizada no início do mês. Funcionários e colaboradores contribuíram com roupa, calçado, mantas, edredons, livros e brinquedos.

Cumprindo a tradição, também foram distribuídos 80 cabazes de Natal por famílias carenciadas, em estreita colaboração com juntas de freguesia e instituições sociais.

"JN Todos" com vista à partilha

Projeto foi apresentado em novembro, em Gaia Foto: Artur Machado/Global Imagens

Espírito de ajuda e cruzamento de saberes entre gerações são objetivo

Incentivar a democracia participativa, a solidariedade entre gerações e a cidadania ativa é o que se pretende com o projeto "JN Todos", lançado recentemente pela Associação JN Solidário. Trata-se de uma iniciativa que será desenvolvida em estreita colaboração com a Câmara de Gaia e que conseguiu obter apoio de fundos comunitários, através do programa Portugal Inovação Social.

Para atingir tal desígnio, o projeto irá desenvolver-se em quatro ações que podem cruzar a experiência entre pessoas de diferentes idades. Falamos, em primeiro lugar, da festa que irá decorrer no parque da Lavandeira, com a apresentação de projetos musicais de diferentes gerações.

Outra tem a ver com a ajuda intergeracional direta. Ou seja, uma partilha de saberes que visa proporcionar trocas de experiências, como por exemplo os mais novos ensinarem aos mais velhos como fazer uso das tecnologias e os mais velhos, por seu turno, explicarem como se trata de uma horta.

Problemas urgentes

A resolução de problemas sociais urgentes é outra das metas do "JN Todos". Aqui, o que se pretende é ir ao encontro da população de mais idade e mais isolada e, através de pequenas equipas de voluntários, responder a situações do dia a dia.

Por fim, o projeto irá proporcionar encontros semanais com os leitores do JN, com o objetivo de incentivar a leitura crítica da atualidade noticiada nas nossas páginas. São reuniões a realizar em quatro freguesias de Gaia, com a tónica nos temas mais relevantes para a sociedade portuguesa.

"A minha casa está mil vezes melhor"

António Alves na reconstrução da sua casa Foto: DR

Habitação de bombeiro renovada após ter sido destruída por incêndio

António Alves vive a escassos metros do Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo. No início do ano, um incêndio provocado por um curto-circuito destruiu as poucas mobílias, roupas e eletrodomésticos que tinha.

Aos 41 anos, viu a sua situação de pobreza agravar-se e a humidade conquistar as paredes enegrecidas pelo fogo e pelo fumo. Ficou sem janelas, sem frigorífico. E a dormir num colchão, no chão esburacado pelo tempo e pela carência, sem as mínimas condições de segurança ou de conforto, embrulhado num espaço degradado a que não podia chamar de lar.

O bombeiro, que vive com a mulher e a filha de 11 anos, foi um dos primeiros casos apoiados da Associação JN Solidário, em 2018.

A generosidade dos nossos leitores permitiu angariar 1743,92 euros. O dinheiro foi utilizado para comprar materiais que permitiram remodelar algumas divisões: hall de entrada, corredor, quarto, sala, casa de banho e cozinha.

Habitação transformada

Com a ajuda de alguns amigos, que contribuíram para o sucesso da empreitada, deitou mãos à obra para realizar as intervenções necessárias. As tintas, pavimento flutuante, tijoleiras, louças sanitárias, móveis de cozinha, banca, exaustor e outros materiais doados transformaram a casa.

"A minha casa está mil vezes melhor. Antigamente, chegava a casa e pensava que um dia poderia acontecer aqui uma desgraça, um novo incêndio, mas, neste momento, tenho tudo bom", contava António aquando da última entrega de material.

Gémeas já podem sair com a mãe e o irmão

Carla conseguiu uma viatura adaptada para as filhas Foto: Amin Chaar/Global Imagens

Viatura adaptada garante mobilidade e conforto às duas meninas

A história das gémeas portadoras de displasia epifisiária múltipla e da mãe, Carla Martins, que tudo faz para garantir que as meninas tenham alguma autonomia e conforto comoveu os leitores do JN.

Carla Martins, de 46 anos, encontrava-se numa situação de desespero, com duas filhas portadoras de displasia epifisiária múltipla, sustentada pelo desejo de lhes fornecer alguma estabilidade e conforto após a cirurgia que ambas aguardavam.

Em meados de julho, o pedido de ajuda da mãe podia ser lido nas páginas do jornal, resultando num donativo de 2500 euros por parte do JN Solidário. A ajuda financeira e algum reconhecimento ampliado no universo mediático proporcionaram várias surpresas positivas à família monoparental, que recebeu duas cadeiras elétricas de um doador anónimo e adquiriu finalmente um carro adaptado às necessidades das crianças.

Anos de aflição

Após vários anos de aflição, as gémeas são capazes de acompanhar a mãe e o irmão de 18 anos nas suas atividades regulares, como ir às compras ou dar um passeio na praia. Ainda assim, a luta estava longe de terminar, quando o JN esteve novamente em contacto com Carla, para celebrar a carrinha nova. A nova missão é encontrar uma casa, pois aquela onde vivem deve ser abandonada o mais brevemente possível, a pedido dos senhorios.

Hoje, prevalece a gratidão pelo apoio do JN e dos seus leitores, assim como a força da campanha "Unidas para sempre" que Carla Martins fundou antes de perceber que a sua vida ia mudar.