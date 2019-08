Ateneu celebra 150 anos e ganha fôlego para uma nova vida

Miguel Amorim Hoje às 13:25 Facebook

Clube na Rua de Passos Manuel, no Porto, abrirá portas à cidade e mostrará acervo numa exposição permanente.

Há 150 anos, a cumprir no próximo dia 29, um grupo de 177 caixeiros e empregados de comércio juntou-se para criar a sociedade Nova Euterpe, que depois passaria a designar-se Ateneu Comercial do Porto. "Instrução, Cultura e Recreio" eram, em 1869, os três desígnios e, passado século e meio, esses pilares mantêm-se, havendo o propósito da atual Direção, presidida por Rogério Gomes, de abrir as portas da instituição, sediada na Rua de Passos Manuel, à cidade e mostrar o rico património aos visitantes, através de uma exposição permanente. Até ao final do ano, o clube Ateneu ganhará uma nova vida.

Segundo o presidente, a situação económica está "estabilizada" desde 2014. As dívidas e os salários em atraso são problemas do passado. O aluguer de três espaços - cafetaria, bar e restaurante (a abrir em breve) - contribuem para o equilíbrio das contas. Os eventos e as conferências, mais de uma centena por ano, também ajudam.