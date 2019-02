Autarcas exigem que terminal no centro do Porto seja definitivo

Carla Soares Hoje às 12:54 Facebook

Os presidentes das câmaras de Gondomar, Valongo e Paredes exigiram nesta quinta-feira que o terminal de autocarros no Campo 24 de Agosto ou outro que seja decidido para o centro do Porto seja definitivo e para todos os operadores, caso contrário avançarão num concurso próprio à margem da Área Metropolitana.

Numa reunião entre os três municípios e os respetivos operadores privados, foram analisadas as alterações impostas por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que retirou os terminais do Bolhão transferindo as linhas para o Dragão, deixando apenas algumas carreiras provisoriamente no Campo 24 de Agosto. Os autarcas decidiram deixar em aberto a possibilidade de avançar fora do concurso global metropolitano, fazendo depender esta decisão de cedências por parte da Autarquia portuense.

"Não só nesta crise imediata, como no concurso futuro [a lançar neste semestre], em termos definitivos e não provisórios, é preciso estarem dispostos a ceder", afirmou Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar e coordenador dos transportes na Área Metropolitana do Porto.

Questionado pelo JN sobre o que exigem concretamente para não avançarem com um concurso a três, o autarca explicou que, neste momento, o Campo 24 de Agosto é apenas um terminal provisório, até haver uma nova frente de obra, e não é isso que Gondomar, Valongo e Paredes pretendem. "Tem de ser definitivo, ou seja, até e pós concurso", sublinhou.

Além disso, os três municípios exigem que este terminal, tal como outros que possam ser decididos, sejam definidos em "condições de igualdade para todos os cidadãos, independentemente do concelho de origem e do operador que faz o serviço".

Na véspera desta reunião, Rui Moreira tomou uma posição de força perante a Área Metropolitana, retirando-lhe as competências nos transportes e voltando assumir a gestão, planeamento e fiscalização, através da Polícia Municipal. Por outro lado, cedeu em mais uma linha, autorizando a 27 (Souto/Gondomar) a parar no Campo 24 de Agosto, tal como a 55, a 69 e a 70.

De qualquer modo, o terminal do Dragão continuou nesta semana sem funcionar, estando todos os operadores a viajar até ao centro do Porto.