Autocarros já estão a parar no Dragão

Carla Soares Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os autocarros que foram retirados do centro pela Câmara do Porto já estão a parar no terminal do Dragão, mas há duas linhas, a 27 (Gondomar) e a 5 (Paredes), que a partir de segunda-feira terminarão viagem no Campo 24 de Agosto, juntando-se às exceções já concretizadas para as linhas 55, 69 e 70.

Esta sexta-feira de manhã, vários autocarros estavam a parar nos novos abrigos instalados junto ao Dragão Caixa, como o 27 (que liga ao Souto, centro de Gondomar), o 33 e o 34, da Gondomarense, e também a carreira 1 da Valpi (Milhundos, Penafiel). Porém, tal como na véspera, os passageiros no local eram praticamente inexistentes.

Segundo o JN apurou, a decisão das empresas privadas de utilizar desde quinta-feira o novo terminal, após dois dias em que continuaram a fazer viagem até ao centro, decorreu de uma orientação da Área Metropolitana do Porto (AMP) enviada a autarcas e operadores, na sequência da reunião em que Rui Moreira garantiu que iria rever a oferta de linhas no Campo 24 de Agosto. Os privados pretendem, desta forma, dar um sinal de que estão a colaborar neste processo, enquanto continuam as negociações.

O encontro da unidade técnica de gestão da STCP, conforme noticiou o JN, juntou em Gaia o presidente desta empresa, Paulo Azevedo, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o líder metropolitano, Eduardo Vítor Rodrigues, e o autarca de Gondomar que coordena os transportes na AMP, Marco Martins.

Na ocasião, ficou decidido que também a linha 27 poderia ficar temporariamente no Campo 24 de Agosto. No entanto, a orientação vai no sentido de esperar por segunda-feira, enquanto está a ser feita uma redistribuição de autocarros, nomeadamente oriundos de outros destinos, para acomodar aquele serviço da Gondomarense. E, segundo apurou o JN, também foi comunicado que a linha 5, da Albano Esteves Martins, poderá ficar no Campo 24 de Agosto.

Junto ao metro do Dragão, existe uma placa com um mapa e a lista de linhas que a Câmara do Porto anunciou para o novo terminal. De Gondomar, consta do painel a 27, apesar do anúncio de que ficará no centro, e das linhas via Valongo são referidas as carreiras 1 da Valpi (Milhundos), 5 da Albano Esteves Martins (Modelos), 33 (Valongo), 34 (Terronhas), da Gondomarense, 106 e 514 da Auto Viação Pacense (respetivamente Paços de Ferreira e Cabeceiras de Basto).

Quanto aos abrigos, existe um com a indicação de "Gondomar" e quatro indicando "Via Valongo", sem referências aos números das linhas.